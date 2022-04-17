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Минобороны перехватило радиопереговоры боевиков «Азова» с властями Украины

МО РФ: блокированные в «Азовстали» боевики «Азова» просят Киев разрешить им сдаться в плен

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заблокированные в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевики «Азова» просят украинские власти разрешить им сдаться в плен. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на перехваченные радиопереговоры.

Отмечается, что боевики националистических формирований и иностранные наемники жалуются официальному Киеву нехватку воды и еды и просят разрешение сдаться в плен.

«Содержание радиоперехватов свидетельствует о том, что боевики находятся в безвыходном положении. Они настойчиво требуют от официальных властей Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен. При этом, представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени"», — говорится в распространенном заявлении российского оборонного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от ВСУ. Он уточнил, что в городе больше не осталось боевиков «Азова» и иностранных наемников. Остатки украинской группировки, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината.

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Марина Совина
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