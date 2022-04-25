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Минобороны отведет войска от «Азовстали» для выхода гражданских

Минобороны заявило, что российские военные выпустят с «Азовстали» гражданских

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Российские военные и войска Донецкой народной республики (ДНР) в 14:00 по московскому времени отойдут на безопасное расстояние от мариупольского комбината «Азовсталь», чтобы дать возможность выйти находящимся на нем гражданским лицам. Об этом журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

С этого времени указанные подразделения в одностороннем порядке прекратят боевые действия и обеспечат возможность выхода с территории комбината. Мизинцев добавил, что готовность готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции должна быть обозначена поднятием белых флагов на направлениях, по которым планируется выход мирного населения, либо на территории всего завода.

Он подчеркнул, что вокруг «Азовстали» 36-е сутки действует гуманитарный коридор для выхода гражданских, мирного населения и сотрудников комбината.

Ранее о ситуации на «Азовстали» высказался глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, возможности активно сопротивляться у окруженных на заводе украинских бойцов нет.

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