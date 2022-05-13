В ДНР рассказали о «сдавливании» украинских военных на «Азовстали»

Представитель НМ ДНР Басурин заявил о «сдавливании» украинских военных на «Азовстали»

Вооруженные силы России и Донецкой народной республики занимаются «сдавливанием» противника на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Он рассказал, что в настоящий момент силы России и ДНР не проводят зачистку территории завода, сосредоточившись вместо этого на укреплении своих позиций и «сдавливании» окруженных украинских военных.

«Сдавливание, удавка — назовем так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки, но мы не говорим о зачистке», — пояснил Басурин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход украинских военнослужащих с территории «Азовстали» возможен, если они сложат оружие. Он пообещал, что к ним будут относиться соответствующим образом, а раненым окажут необходимую медицинскую помощь.