В России оценили план Турции по эвакуации украинских военных с «Азовстали»

Сенатор Джабаров: Турции не стоит вмешиваться в эвакуацию военных ВСУ с «Азовстали»

Турции не стоит вмешиваться с эвакуации военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории завода «Азовсталь». Так член Совета Федерации, первый зампред комитета верхней палаты парламента по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на готовность Турции эвакуировать украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе по морю. Его цитирует URA.RU.

По словам Джабарова, если Турция вмешается в вопрос «Азовстали», это может навредить ее репутации. Сенатор подчеркнул, что Турция не ввязывается в специальную военную операцию России на Украине, просто дает предложения и официально не участвует в серьезной военной помощи Киеву. Он подчеркнул, что Стамбул продавал Киеву беспилотники Bayraktar, однако Москва закрыла на это глаза, несмотря на то, что не исключает продолжение поставок.

«Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнеров на Ближнем Востоке», — сказал он.

Джабаров также отметил, что вопрос «Азовстали» касается исключительно России. «Мы слишком дорогую цену заплатили за то, чтобы просто так отпустить нациков в свободное плавание в Стамбул», — пояснил он.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал о предложенном плане эвакуации украинских военных с «Азовстали», согласно которому раненых военных должны были доставить в Бердянск, откуда их забрало бы в Стамбул турецкое судно.