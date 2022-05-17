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Песков ответил на вопрос о пленных или преступниках с «Азовстали»

Песков не ответил на вопрос, считают ли украинских военных пленными или преступниками

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмирий Песков не стал отвечать на вопрос, считают ли в Москве сдавшихся украинских военных с «Азовстали» пленными или преступниками. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля посоветовал жруналистам обратиться с этим в Минобороны. Он также напомнил слова главы государства Владимира Путина о том, что к украинцам будут относиться в соответствии с международными законами.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя обмен пленными в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил, что военные преступники не должны подлежать обмену. «Нацистские преступники не должны подлежать обмену», — подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, необходимо делать все, чтобы они предстали перед судом.

С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что часть украинских военных, находившаяся на территории «Азовстали», сдалась в плен.

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Варвара Кошечкина
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