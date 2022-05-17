Володин высказался об обмене пленными в ходе спецоперации

Спикер Госдумы Володин заявил, что военные преступники не должны подлежать обмену

Военные преступники не должны подлежать обмену. Об этом высказался спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя обмен пленными в ходе специальной военной операции России на Украине, пишет ТАСС.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену», — подчеркнул председатель Госдумы. По его словам, необходимо делать все, чтобы они предстали перед судом.

Володин обратил внимание, что Россия делает все, чтобы раненых военнопленных лечили, а также обращались гуманно с теми, кто сдался или попал в плен. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) «творят жестокость и истязают наших военнопленных», добавил он.

Ранее спикер Госдумы назвал страны Европы, которые захотели помочь Украине опустошить ее хранилища зерна для освобождения места под новый урожай, «поросятами из Евросоюза». Он спрогнозировал, что из-за циничных предложений ЕС украинцы окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая им «еще надо дожить».