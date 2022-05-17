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Володин назвал желающих помочь Украине «поросятами из Евросоюза»

Володин спрогнозировал проблемы с продовольствием в Европе из-за санкций против России

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал страны Европы, которые захотели помочь Украине опустошить ее хранилища зерна для освобождения места под новый урожай, «поросятами из Евросоюза». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получит помощь от стран ЕС в вопросе вывоза зерна в Европу на продажу, чтобы освободить место в хранилищах для нового урожая. Боррель сообщил, что зерно могут вывозить по море и по суше, подчеркнув, что недостаток продовольствия в мире становится острой проблемой в мире.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — написал Володин в Telegram.

Политик спрогнозировал, что из-за циничных предложений Евросоюза украинцы окажутся без запасов зерна. До будущего урожая им «еще надо дожить», считает Володин. Он подчеркнул, что для выращивания нового урожая у Украины нет дизельного топлива и бензина, которые помогут в посевных работах.

По словам спикера Госдумы, страны Евросоюза думают только о своем благополучии. Помимо предложения «помочь» Украине, это подтверждает их желание получить из России калийные удобрения, уверен он.

Володин заявил, что очередные пакеты санкций против России спровоцируют проблемы с продовольствием и рост цен на энергоносители в Европе. «Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — подытожил он.

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Анастасия Шейкина
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