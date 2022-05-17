Володин назвал желающих помочь Украине «поросятами из Евросоюза»

Володин спрогнозировал проблемы с продовольствием в Европе из-за санкций против России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал страны Европы, которые захотели помочь Украине опустошить ее хранилища зерна для освобождения места под новый урожай, «поросятами из Евросоюза». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина получит помощь от стран ЕС в вопросе вывоза зерна в Европу на продажу, чтобы освободить место в хранилищах для нового урожая. Боррель сообщил, что зерно могут вывозить по море и по суше, подчеркнув, что недостаток продовольствия в мире становится острой проблемой в мире.

«Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь», — написал Володин в Telegram.

Политик спрогнозировал, что из-за циничных предложений Евросоюза украинцы окажутся без запасов зерна. До будущего урожая им «еще надо дожить», считает Володин. Он подчеркнул, что для выращивания нового урожая у Украины нет дизельного топлива и бензина, которые помогут в посевных работах.

По словам спикера Госдумы, страны Евросоюза думают только о своем благополучии. Помимо предложения «помочь» Украине, это подтверждает их желание получить из России калийные удобрения, уверен он.

Володин заявил, что очередные пакеты санкций против России спровоцируют проблемы с продовольствием и рост цен на энергоносители в Европе. «Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — подытожил он.