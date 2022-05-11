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Володин обвинил США в желании устроить «голодомор» на Украине

Спикер ГД Володин обвинил США в желании устроить «голодомор» на Украине

Фото: Алексей Даничев / POOL / ТАСС

США намерены устроить на Украине «голодомор». В этом Вашингтон обвинил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты парламента увидел корни грядущего «голодомора» в намерении США вернуть на мировые рынки хранящееся на Украине зерно. Это намерение он назвал «продразверсткой».

«Вместо реальной помощи — забирают самое необходимое (...). Запасы зерна необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая. В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», — объявил Володин.

Спикер Госдумы отметил, что из-за США украинцы не могут вернуться к мирной жизни.

О желании вернуть на рынки украинское зерно объявил президент США Джозеф Байден. По словам Байдена, всего на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна — если оно попадет на рынки, США смогут добиться снижения инфляции.

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