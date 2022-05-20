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Выяснились подробности о сдавшемся российским военным британском наемнике

«Ъ»: попавший в плен к российским военным британский наемник Пиннер является снайпером

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Следственному комитету (СК) России удалось установить, что попавший в плен к российским военным в ходе спецоперации на Украине британский наемник Шон Пиннер, утверждавший, что его задачей было обучение солдат ВСУ, а также готовка еды для себя и сослуживцев, на самом деле является снайпером. Выяснить эти подробности удалось благодаря показаниям сдавшихся в «Азовстали» военных, сообщает «Ъ».

Иностранец утверждал, что поступил на службу в ВСУ добровольно, заключив контракт на три года. По его словам, при том, что он числился в десантно-штурмовой роте (ДШР), на деле он больше занимался обеспечением боевых действий, почти не принимая в них участие, — он готовил других военнослужащих и исполнял обязанности повара.

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В ходе допроса сложивших оружие в «Азовстали» солдат, некоторые из сдавшихся иностранцев подтвердили, что служили вместе с Пиннером, однако они подчеркнули, что по специальности на тот момент он являлся снайпером. Таким образом, если полученная информация верна, это означает, что британец принимал активное участие в боевых действиях. В связи с этим ему могут инкриминировать посягательство на жизнь военнослужащих и убийство, наказанием за которые может стать пожизненный срок.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал воюющих в Лисичанске и Северодонецке украинских военных подумать о семьях и сложить оружие, пока их не загнали в угол и не уничтожили, не ранили. По его словам, отказом от продолжения боев украинские военные подтвердят, что две страны должны жить в мире и согласии.

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Марина Совина
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