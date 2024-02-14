Наемники ВСУ оставили позиции и бежали с поля боя из-за массированной атаки дронов России. Что они рассказали об ударе?

AP: колумбийские наемники сбежали с поля боя, чтобы спастись от дронов ВС РФ

Агентство Associated Press (AP) рассказало о наемниках из Колумбии, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Один из них в беседе с изданием отметил, что недавно им пришлось бросить свои позиции и бежать с поля боя из-за атаки российских дронов.

Как указывает AP, на Украину отправляются воевать сотни колумбийцев, зарабатывая там в четыре раза больше, чем на родине.

Наемники бежали с позиций, не найдя укрытий

Агентство привело слова 32-летнего уроженца Медельина, второго по величине города Колумбии, с позывным Чечо. Настоящие имена наемники раскрывать отказались, опасаясь за свою безопасность.

Он рассказал, как ему и его сослуживцам пришлось бежать вследствие атаки беспилотников Вооруженных сил России (ВС РФ). Чечо попутно также пришлось вытаскивать другого наемника, которому пробило челюсть осколком гранаты с дрона.

Я думал, что умру. Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни. Некуда было спрятаться. Чечо колумбийский наемник ВСУ

Он также назвал ситуацию с боевой обстановкой тяжелой, указав, что наемники ВСУ находятся под постоянными бомбардировками.

По информации AP, Чечо и другие колумбийские наемники вернулись на передовую через три недели после пребывания в больнице (разговор состоялся, вероятнее всего, 20 декабря 2023 года). Он также пояснил, что поехать на Украину его побудили в сентябре «из принципов». Собеседник издания заявил, что только в его подразделении было около 100 других бойцов из Колумбии.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Колумбийцы едут на Украину в поисках заработка

Как рассказывает AP, Колумбия имеет 250-тысячную армию, вторую по численности в Латинской Америке после армии Бразилии. Местные военные на протяжении десятилетий получали в ходе службы солидный опыт в основном за счет борьбы с наркокартелями и повстанцами.

Ежегодно на пенсию из них выходят более 10 тысяч человек. Ранее многие из них после отставки также отправлялись за границу, к примеру, для работы на американских военных подрядчиков по защите среди прочего нефтяных скважин в Ираке. Другие уезжали в качестве инструкторов в ОАЭ и воевали против хуситов из Йемена.

Теперь же сотни людей отправляются воевать на Украину, где могут зарабатывать в четыре раза больше, чем опытные офицеры в Колумбии. По данным источника, их ежемесячная зарплата оценивается в 3,3 тысячи долларов.

Колумбийские наемники, вступившие в ряды ВСУ Фото: Efrem Lukatsky / AP

Колумбийский отставной военный врач Гектор Берналь сравнил таких наемников с латиноамериканскими мигрантами, которые едут в США. «Это не волонтеры. Они просто мотивированы экономической необходимостью», — заявил он.

Ряд других наемников из Колумбии уже ликвидировали

В конце декабря прошлого года бойцы спецназа «Ахмат» на артемовском направлении ликвидировали двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ.

В сентябре того же года колумбийское издание El Tiempo проинформировало, что в зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован наемник Алехандро Эррера Эвиа. Он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и корпусе технических расследований. По данным газеты, на Украине он находился с декабря 2022 года.

Летом 2023 года колумбийские военные советники, обучающие украинских солдат, пожаловались, что сотрудники Главного управления разведки Украины их избивают и унижают. «Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он [показывает рукой на одного из украинцев] к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них», — говорит на камеру колумбиец. В конце видеоролика наемник плюнул в украинцев и заявил, что люди от них бегут именно из-за постоянных унижений.