Бойцы «Ахмата» ликвидировали двух наемников из Колумбии под Артемовском

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали двух наемников из Колумбии под Артемовском

Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении ликвидировали двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

По его словам, пятеро российских военных из «Ахмата» во время разведки обнаружили недостроенный блиндаж, в котором прятались четыре бойца ВСУ. Двое из них оказались наемниками из Колумбии. При штурме блиндажа были уничтожены оба наемника и один украинец.

Ранее глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предложил пополнить ряды ВСУ за счет приглашения наемников из стран Африки и Азии.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что в хоне специальной военной операции (СВО) зафиксирован рост числа наемников из Грузии и Польши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

