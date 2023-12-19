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08:20, 19 декабря 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о росте числа наемников из Грузии и Польши в зоне спецоперации

Марочко: в зоне СВО зафиксирован рост числа наемников из Грузии и Польши

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В хоне специальной военной операции (СВО) зафиксирован рост числа наемников из Грузии и Польши, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) помимо мобилизации проводит рекрут иностранцев из-за серьезного некомплекта в подразделениях войск. «В зоне проведения СВО наемников из разных стран фиксируют с самого начала операции, однако география постоянно менялась. На данный момент отмечается рост грузинских и польских наемников», — говорится в публикации.

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      Кристина Есикова
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