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09:55, 19 ноября 2023Бывший СССР

Офицер ВСУ рассказал о массовом бегстве иностранных наемников с Украины

CNN: иностранные наемники бегут с Украины, столкнувшись с ожесточенными боями

Многие иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями, рассказал в беседе с CNN один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк.

Он отметил, что наемники приезжают на Украину, поскольку это «хорошая отметка в их резюме». При этом непосредственного участия в боевых действиях они, как правило, не принимают.

По словам украинского офицера, большинство иностранцев представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, но понятия не имеют, сколько используется артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. Поэтому наемники очень часто разрывают договор и уезжают из страны.

«Почти половина людей увидела все это и сказала: "Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались"», — рассказывает Костюк.

Ранее пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе, воевавший на стороне Украины, рассказал о том, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ стал заметно меньше.

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      Варвара Кошечкина
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