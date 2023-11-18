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06:24, 18 ноября 2023Бывший СССР

Пленный грузинский снайпер рассказал о снижении потока наемников в ряды ВСУ

Пленный Чубетидзе: поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ снижается

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поток наемников во «второй иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал заметно меньше, о его снижении можно судить по нечастому пополнению личного состава. Об этом рассказал РИА Новости пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе.

В «легионе» Чубетидзе был снайпером, в плен он попал несколько дней назад в лесу под городом Кременная. По его словам, пополнение наемниками в рядах ВСУ идет нечасто. «Не знаю, почему, но есть факт — меньше их стало. Раньше, в прошлом году, в марте, в апреле — были люди. А потом перестали», — заявил он.

Чубетидзе также рассказал, что родился и жил в Грузии, затем уехал работать в Стамбул, а потом перебрался на Украину, где в 2016 году подписал первый контракт с ВСУ. Жил в Киеве вместе с детьми и женой. В 2022 году полиция задержала его за драку на улице, после чего он провел десять месяцев в СИЗО, где был завербован «украинской контрразведкой» и подписал контракт с «интернациональным легионом».

Ранее Следственный комитет России сообщил, что заочно привлек к уголовной ответственности 523 иностранных наемников из 44 стран, воюющих на территории Украины против России. По уголовным делам проходят граждане стран Прибалтики, США, Великобритании, европейских государств, Нидерландов, а также Грузии и Израиля. 39 иностранцев находятся в международном розыске, 16 человек заочно арестованы.

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