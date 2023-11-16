Свыше пятисот воюющих против России наемников стали фигурантами дел

СКР возбудил дела в отношении 523 наемников из 44 стран, воюющих на Украине

Следственный комитет России (СКР) заочно привлек к уголовной ответственности 523 иностранных наемников из 44 стран, воюющих на территории Украины против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 359 УК РФ («Наемничество»), по ним проходят граждане стран Прибалтики, США, Великобритании, европейских государств, Нидерландов, а также Грузии и Израиля.

39 иностранцев находятся в международном розыске, 16 человек заочно арестованы.

Ранее грузинский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Георгий Чубетидзе рассказал, что французы, которые служат в рядах ВСУ, издеваются над мирными жителями. Один из иностранных военнослужащих прострелил местному жителю ногу, уточнил он. Как утверждает Чубетидзе, этого наемника комбат отправил в неизвестном направлении, и больше его никто не встречал.