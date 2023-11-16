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13:46, 16 ноября 2023Бывший СССР

Наемник ВСУ рассказал об издевательствах французов над мирными жителями

РИА Новости: французские наемники ВСУ прострелили ногу мирному жителю Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Французы, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), издеваются над мирными жителями страны. Об этом рассказал грузинский наемник Георгий Чубетидзе, передает РИА Новости.

«Были французы, которые издевались… Я в госпитале был в то время, француз местному там что-то прострелил ногу», — сказал он. По его словам, этого наемника комбат отправил в неизвестном направлении, и больше его никто не встречал.

Чубетидзе уточнил, что этот инцидент случился летом 2023 года, когда он попал в госпиталь из-за обострения проблем с позвоночником. Он подчеркнул, что из-за таких случаев отношение мирных жителей к наемникам было зачастую негативным.

Ранее в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что будут добиваться соблюдения прав попавших в плен сограждан, сражавшихся в рядах ВСУ. Дипломаты утверждают, что планируют использовать для этого все имеющиеся международные механизмы.

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      Алевтина Запольская
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