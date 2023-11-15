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16:33, 15 ноября 2023Бывший СССР

В Грузии объявили о намерении добиваться защиты прав попавших в плен сограждан

В МИД Грузии заявили, что будут добиваться защиты прав попавших в плен граждан

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что будут добиваться соблюдения прав попавших в плен сограждан, сражавшихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

Грузинские дипломаты утверждают, что планируют использовать все имеющиеся международные механизмы для защиты гарантированных конституцией прав граждан. В частности, грузинская сторона планирует прибегнуть к участию в качестве медиатора для переговоров с Россией Международного комитета Красного Креста и Швейцарской Конфедерации.

О попадании двух граждан в плен к российской армии в зоне проведения специальной военной операции властям республики стало известно из сообщений в открытых источниках.

Ранее стало известно, что в плен попали двое грузинских наемников, сражавшихся в рядах ВСУ. По словам одного из пленных, они шли сменять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

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      Александр Курбатов
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