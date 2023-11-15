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10:12, 15 ноября 2023Бывший СССР

Грузинские наемники ВСУ попали в плен к российским военным

Бойцы группировки «Центр» взяли в плен двух наемников иностранного легиона ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Два грузинских наемника-снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен к российским военным под Кременой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего группировки войск «Центр».

По словам одного из пленных, они шли сменять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

«Ну мы с сослуживцем начали двигаться ночью в том направлении, перепутали дорогу в лесу и оказались на позиции Российской Федерации. Они мне сказали лежать, бросить оружие. Я их приказу подчинился, не оказал никакого сопротивления и попал в плен», — рассказал наемник «Интернационального легиона обороны Украины» Георгий Чубетидзе.

Ранее стало известно о разногласиях между польскими наемниками и украинскими военными. По словам одного из военнослужащих, поляки и латыши ведут себя «как дома» и могут погнать украинцев в бой по минным полям.

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      Алевтина Запольская
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