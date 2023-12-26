На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ

Украинский политолог Бортник предложил искать новых солдат для ВСУ в Африке

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно пополнить за счет приглашения наемников из стран Африки и Азии вместо призыва украинских граждан. С предложением таким образом искать новых солдат для армии республики выступил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka.

«Рекрутинг надо проводить, но не во Львове и Киеве, а где-нибудь в Сомали, в Конго, в Йемене», — заявил Бортник. Он намекнул, что в этих странах найдется много военнослужащих с богатым боевым опытом, которые могли бы выступить на стороне ВСУ.

Аналитик напомнил, что Киев уже занимается формированием «добровольческих бригад», состоящих из британских граждан. «Мы сейчас должны серьезно рассматривать расширение иностранного участия», — отметил он.

Ранее экс-посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что Великобритания начала задумываться об отправке солдат на Украину. При этом дипломат отметил, что никто из официальных лиц в этом публично не признается.