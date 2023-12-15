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23:34, 15 декабря 2023Мир

Британия начала задумываться об отправке солдат на Украину

Экс-посол Украины в Лондоне Пристайко: Британия может ввести войска на Украину

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Великобритания приближается к принятию решения по вводу войск на Украину. Об этом рассказал бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, передает издание «Страна.ua».

По его словам, некоторые союзники Киева, в том числе Британия, задумываются об отправке своих солдат на Украину. При этом дипломат отметил, что никто из них в этом не признается. «Но на самом деле расчеты о том, что не дай бог, придется применять вооруженные силы, ведутся военными», — указал он.

Пристайко считает, что западные страны могут пойти на такой шаг при «катастрофическом развитии войны». Он пояснил, что имеет в виду «продолжение оккупации».

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что власти страны могут отправить американских военнослужащих на Украину ради затягивания конфликта. Она полагает, что это может произойти, если украинской армии будет не хватать военных.

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      Марина Совина
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