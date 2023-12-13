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06:10, 13 декабря 2023Мир

В США допустили отправку американских военных на Украину

Конгрессвумен Грин: правительство США может отправить солдат на Украину

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон может отправить американских солдат на Украину ради затягивания конфликта. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

Она полагает, что власти США могут пойти на этот шаг, если украинской армии будет не хватать военных. «Они хотят воевать с [президентом России Владимиром] Путиным так долго, как нужно», — заявила конгрессвумен.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен отметил, что Вашингтон не готов к участию в конфликте с Россией и ему некого отправлять на Украину.

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      Марина Совина
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