Экс-сотрудник Пентагона Брайен исключил прямую войну США с Россией

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен во время дебатов с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером прокомментировал последствия возможной отправки войск на Украину. Дискуссия опубликована на YouTube.

Брайен подчеркнул, что на самом деле США некого отправлять на Украину. По его словам, Вашингтон не готов к участию в конфликте, поэтому он исключил прямую войну с Россией.

По мнению эксперта, отправка авиационной группировки США для участия в конфликте на стороне Украины не принесет предполагаемых результатов. Он назвал противовоздушную оборону России солидной, а истребитель Су-35 — «самолетом высшего класса».

Аналитик добавил, что американская промышленность не в состоянии восполнить потери техники и расход боеприпасов на Украине. Оборонные заводы США сейчас представляют собой «потогонку» с устаревшими технологиями.