В США оценили риски войны с Россией

Генерал Милли заявил о риске войны США с Россией в ближайшее десятилетие

Война США с Россией возможна в ближайшее десятилетие. Риски такого сценария оценил бывший председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли, передает РИА Новости.

«Если Украина проиграет, а [президент России Владимир] Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10-15 лет возрастет», — заявил он.

Милли также добавил, что ход контрнаступления украинских сил получился долгим, трудным и крайне кровавым.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что НАТО потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки в случае столкновения с Россией.