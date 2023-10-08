В США оценили продолжительность столкновения НАТО с Россией

Риттер: НАТО продержится не больше недели в случае столкновения с Россией

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что НАТО потерпит сокрушительное поражение в кратчайшие сроки в случае столкновения с Россией.

По его словам, в армии США командиры взводов действуют на линии фронта с помощью ноутбуков, отсылая необходимые отчеты вышестоящему начальству, которое, в свою очередь, пересылает их «группам людей, сидящих где-нибудь в бункере и управляющих всем действом».

«Для этого нам нужны самолеты, ретранслирующие связь, все должно работать идеально. Если мы пойдем против такого соперника, как Россия, ничего не будет работать. (...) Они заглушат всю связь», — подчеркнул экс-разведчик.

При таком развитии событий армия альянса потеряет возможность атаковать из-за отсутствия связи и невозможности программировать технику, в связи с этим потери американской армии — лучшей в НАТО — буду составлять по пять-шесть тысяч солдат. «Нет ни одной армии страны-члена НАТО, которая бы продержалась больше недели», — заключил он.

Ранее Риттер заявил, что страны НАТО ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину. Он исключил возможность того, что альянс начнет наземную операцию на территории страны против России.