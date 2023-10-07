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23:14, 7 октября 2023Мир

В США исключили отправку войск НАТО на Украину

Экс-разведчик США Риттер: НАТО ни за что не начнет наземную операцию на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны НАТО ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Он исключил возможность того, что альянс начнет наземную операцию на территории страны против России. «Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне», — считает Риттер. По его словам, ни один член НАТО не пойдет на такую жертву.

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    Марина Совина
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