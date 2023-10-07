В США исключили отправку войск НАТО на Украину

Экс-разведчик США Риттер: НАТО ни за что не начнет наземную операцию на Украине

Страны НАТО ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Он исключил возможность того, что альянс начнет наземную операцию на территории страны против России. «Дело не только в том, что альянс не сможет сформировать достаточно мощную по численности группировку, но и в том, что натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне», — считает Риттер. По его словам, ни один член НАТО не пойдет на такую жертву.