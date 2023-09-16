В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ответить на поражение ВСУ введением войск

Страны НАТО могут отреагировать на поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ввести войска на территорию республики. С таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.

Комментируя текущую ситуацию, гость программы отметил, что в настоящий момент Киев терпит серьезное поражение на фронте. «Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — задался вопросом он.

Макговерн указал, что в США вполне допускают подобный сценарий. По его словам, еще одним вариантом компенсации провала украинской стороны может стать передача в распоряжение ВСУ ракет ATACMS, способных нанести удар на расстоянии 300 километров.

Ранее Североатлантический альянс подтвердил, что проведет крупнейшие со времен холодной войны учения.