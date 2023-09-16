Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:42, 16 сентября 2023Мир

В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

Экс-агент ЦРУ Макговерн: НАТО может ответить на поражение ВСУ введением войск

Фото: Fatos Bytyci / Reuters

Страны НАТО могут отреагировать на поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ввести войска на территорию республики. С таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.

Комментируя текущую ситуацию, гость программы отметил, что в настоящий момент Киев терпит серьезное поражение на фронте. «Вопрос состоит в том, решится ли НАТО ввести туда свои войска еще до полного разгрома Киева», — задался вопросом он.

Макговерн указал, что в США вполне допускают подобный сценарий. По его словам, еще одним вариантом компенсации провала украинской стороны может стать передача в распоряжение ВСУ ракет ATACMS, способных нанести удар на расстоянии 300 километров.

Ранее Североатлантический альянс подтвердил, что проведет крупнейшие со времен холодной войны учения.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили вероятность введения странами НАТО войск на Украину

    ВСУ обстреляли детскую площадку в приграничной деревне

    В НАТО назвали причину медленного продвижения ВСУ

    Украинским мужчинам предрекли уничтожение из-за Зеленского

    Небензя назвал грядущее заседание СБ ООН очередным шоу с Зеленским

    Врач перечислил опасные последствия питья воды из-под крана

    «Спартак» вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ

    Власти Калифорнии потребовали от нефтяных компаний поделиться доходами

    В НАТО заявили о резком росте цен на военную технику и боеприпасы

    В Пентагоне прокомментировали слухи о скорых поставках ATACMS Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости