НАТО проведет крупнейшие после холодной войны учения

В НАТО заявили о проведении в 2024 году крупнейших учений после холодной войны

Североатлантический альянс подтвердил, что проведет крупнейшие со времен холодной войны учения. Об этом рассказал глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло, передает ТАСС.

Учения называются «Стойкий защитник». Они пройдут весной 2024 года.

Ранее о подготовке НАТО к масштабным военным учениям писала The Financial Times. По ее информации, учения будут включать от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих.

Происходить они будут в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте в рамках новой стратегии обучения, согласно которой альянс будет проводить два крупных учения каждый год.