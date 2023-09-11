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09:16, 11 сентября 2023Мир

НАТО проведет крупнейшие военные учения

FT: НАТО проведет крупнейшие учения «Стойкий защитник» весной 2024 года

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson / Reuters

НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения «Стойкий защитник» весной 2024 года. Об этом пишет Financial Times.

Уточняется, что на учениях пройдут от 500 до 700 воздушных боевых вылетов, также будут задействованы более 50 кораблей и примерно 41 тысяча военнослужащих. Учения состоятся в Германии, Польше и странах Балтии в феврале и марте в рамках новой стратегии обучения, согласно которой альянс будет проводить два крупных учения каждый год.

Учения предназначены для моделирования потенциальных маневров против предполагаемой российской агрессии, говорится в материале. Кроме того, в учениях примет участие Швеция, общее число задействованных стран достигнет 32.

Ранее командование армии США в Европе и Африке рассказало подробности грядущих военных учений с Вооруженными силами Армении Eagle Partner 2023. Отмечается, что со стороны Вашингтона в страну прибудет около 85 военнослужащих, Ереван направит на учения 175 солдат.

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    Анастасия Заикина
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