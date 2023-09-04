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23:34, 4 сентября 2023Бывший СССР

Наемник из Колумбии ликвидирован на Украине

El Tiempo: наемник из Колумбии Алехандро Эррера ликвидирован на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наемник из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа ликвидирован в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Отмечается, что Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и корпусе технических расследований. По данным газеты, на Украине он находился с декабря прошлого года.

В августе на Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник Сэм Ньюи. Ему было 22 года, он был студентом из Бирмингема, у которого отсутствовал военный опыт до вступления в иностранный добровольческий отряд, известный как «Темные ангелы».

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    Марина Совина
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