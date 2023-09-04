El Tiempo: наемник из Колумбии Алехандро Эррера ликвидирован на Украине

Наемник из Колумбии Алехандро Эррера Эвиа ликвидирован в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание El Tiempo.

Отмечается, что Эррера был профессиональным военным и работал в прокуратуре и корпусе технических расследований. По данным газеты, на Украине он находился с декабря прошлого года.

В августе на Украине погиб воевавший на стороне Киева британский наемник Сэм Ньюи. Ему было 22 года, он был студентом из Бирмингема, у которого отсутствовал военный опыт до вступления в иностранный добровольческий отряд, известный как «Темные ангелы».