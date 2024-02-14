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06:54, 14 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о бегстве колумбийских наемников с позиций ВСУ

AP: колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ, опасаясь российских дронов

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Воюющим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя. Об этом агентству Associated Press рассказал наемник с позывным Чечо.

Как стало известно изданию, их группа подверглась массированной атаке российских дронов, от которых было «некуда спрятаться». Чечо признался, что он и его сослуживцы «решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни». Кроме того, 32-летний наемник рассказал, что ему также пришлось спасать своего напарника, которому пробило осколком челюсть.

Ранее сообщалось, что ВСУ пополняются иностранными наемниками из Колумбии. Предполагается, что необходимость в иностранных наемниках из Латинской Америки в украинской армии возникла из-за истощенности ВСУ двумя годами боевых действий.

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      Марина Совина
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