AP: колумбийские наемники сбежали с позиций ВСУ, опасаясь российских дронов

Воюющим на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) колумбийским наемникам пришлось бежать с поля боя. Об этом агентству Associated Press рассказал наемник с позывным Чечо.

Как стало известно изданию, их группа подверглась массированной атаке российских дронов, от которых было «некуда спрятаться». Чечо признался, что он и его сослуживцы «решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни». Кроме того, 32-летний наемник рассказал, что ему также пришлось спасать своего напарника, которому пробило осколком челюсть.

Ранее сообщалось, что ВСУ пополняются иностранными наемниками из Колумбии. Предполагается, что необходимость в иностранных наемниках из Латинской Америки в украинской армии возникла из-за истощенности ВСУ двумя годами боевых действий.