На Украине избили и унизили наемников из Колумбии

РИА Новости: сотрудники ГУР Украины избили и унизили наемников из Колумбии

Колумбийские военные советники, обучающие солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожаловались, что сотрудники ГУР их избивают и унижают. Соответствующие видеозаписи были опубликованы и распространены в Сети. Об этом пишет РИА Новости.

На кадрах, снятых в закрытом помещении, где находились люди в камуфляжной форме, видно, как группа испаноговорящих наемников разговаривает на повышенных тонах с, как следует из комментариев присутствующих, сотрудниками ГУР.

«Здесь вы видите, как ГУР и власти Украины относятся к тем, кто им помогает. <…>. Украинцы хуже русских», — говорит по-испански автор видеоролика.

Из другого видео, снятого на улице, становится понятно, что конфликт возник из-за нежелания одного из колумбийских военных советников обучать троих украинских военнослужащих. «Я исполнял свои задачи, инструктировал людей, а он (показывает рукой на одного из украинцев. — Примечание «Ленты.ру».) к нам относится как к животным, потому что я не стал обучать троих из них», — говорит на камеру колумбиец.

В конце видеоролика наемник плюнул на украинцев и заявил, что люди от них бегут именно из-за постоянных унижений.