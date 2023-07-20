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04:20, 20 июля 2023Интернет и СМИ

Наемник рискнул жизнью ради передачи на родину пугающего факта о ВСУ

ABC News: австралийский наемник Буш заявил о произволе командиров ВСУ, рискуя своей жизнью

Воюющий на Украине австралийский наемник пожаловался на произвол со стороны командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ABC News.

Австралиец из интернационального легиона ВСУ, который ради безопасности представился выдуманным позывным Буш, рассказал, украинцам и иностранным наемникам «угрожают последствиями» за распространение информации о «некомпетентности командиров ВСУ». Мужчина подчеркнул, что «на сто процентов» рискует своей жизнью, чтобы передать на родину такой пугающий факт.

«Простой факт заключается в том, что здесь настоящая мясорубка. <...> Я видел здесь вещи, которые, с военной точки зрения, совершенно неприемлемы», — заявил наемник.

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    Марина Совина
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