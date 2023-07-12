В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников для усиления ВСУ

Марочко: иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что иностранные наемники прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском участке фронта. Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что иностранные наемники прибыли под Купянск для усиления диверсионных групп ВСУ. Кроме того, в этот район была поставлена техника.

«По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности», — отметил он, ссылаясь на данные российской разведки.

Военный добавил, что большинство иностранных наемников владеют узкой специализацией. В основном они составляют инженерно-саперные подразделения.

Ранее Марочко заявил о потерях ВСУ при попытках прорвать оборону Артемовска. «Ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается», — отметил он.

