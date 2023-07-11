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10:55, 11 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о потерях ВСУ при попытках прорвать оборону Артемовска

Марочко: ВСУ теряют около батальона личного состава, пытаясь прорвать оборону Артемовска

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около батальона личного состава при попытках прорвать оборону Артемовска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Стало известно, что попытки прорвать российскую оборону продолжаются в районе населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка.

«Ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава», — заявил Марочко.

Он также отметил, что украинское командование игнорирует потери, посылая в бой все новых солдат.

Ранее Марочко заявил, что российские военные успешно продвигаются на купянском направлении, а также взяли под контроль ряд восточных территорий региона. Киев, по его словам, эвакуирует госучреждения, а проукраинские предприниматели сворачивают свой бизнес на этих территориях.

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    Алевтина Запольская
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