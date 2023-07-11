Стало известно о потерях ВСУ при попытках прорвать оборону Артемовска

Марочко: ВСУ теряют около батальона личного состава, пытаясь прорвать оборону Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют около батальона личного состава при попытках прорвать оборону Артемовска. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Стало известно, что попытки прорвать российскую оборону продолжаются в районе населенных пунктов Артемовск, Соледар и Васюковка.

«Ожесточенные бои идут на протяжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается. При этом противник ежедневно теряет порядка батальона личного состава», — заявил Марочко.

Он также отметил, что украинское командование игнорирует потери, посылая в бой все новых солдат.

Ранее Марочко заявил, что российские военные успешно продвигаются на купянском направлении, а также взяли под контроль ряд восточных территорий региона. Киев, по его словам, эвакуирует госучреждения, а проукраинские предприниматели сворачивают свой бизнес на этих территориях.