В ЛНР сообщили об успехах по продвижению на купянском направлении
Вооруженные силы (ВС) России имеют успехи по продвижению на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
По его словам, за несколько суток российские войска значительно продвинулись в направлении города Купянск в Харьковской области Украины, а также взяли под контроль ряд восточных территорий региона. Офицер также отметил, что этот факт заставляет украинские власти эвакуировать госучреждения, а проукраинские предприниматели «сворачивают свой бизнес» и перемещают его в западную часть республики.
Ранее Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подкрепления под Красный Лиман. Он уточнил, что увеличение живой силы и огневых средств украинских войск было зафиксировано в районах населенных пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь.