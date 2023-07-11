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09:06, 11 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об успехах по продвижению на купянском направлении

Марочко сообщил об успехах ВС России по продвижению на купянском направлении

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России имеют успехи по продвижению на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за несколько суток российские войска значительно продвинулись в направлении города Купянск в Харьковской области Украины, а также взяли под контроль ряд восточных территорий региона. Офицер также отметил, что этот факт заставляет украинские власти эвакуировать госучреждения, а проукраинские предприниматели «сворачивают свой бизнес» и перемещают его в западную часть республики.

Ранее Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подкрепления под Красный Лиман. Он уточнил, что увеличение живой силы и огневых средств украинских войск было зафиксировано в районах населенных пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь.

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    Алевтина Запольская
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