В ЛНР сообщили об успехах по продвижению на купянском направлении

Марочко сообщил об успехах ВС России по продвижению на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России имеют успехи по продвижению на купянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, за несколько суток российские войска значительно продвинулись в направлении города Купянск в Харьковской области Украины, а также взяли под контроль ряд восточных территорий региона. Офицер также отметил, что этот факт заставляет украинские власти эвакуировать госучреждения, а проукраинские предприниматели «сворачивают свой бизнес» и перемещают его в западную часть республики.

Ранее Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины перебрасывают подкрепления под Красный Лиман. Он уточнил, что увеличение живой силы и огневых средств украинских войск было зафиксировано в районах населенных пунктов Белогоровка, Торское и Ямполь.