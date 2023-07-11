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08:51, 11 июля 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о переброске Киевом подкреплений под Красный Лиман

Военный эксперт ЛНР Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в районах Белогоровки, Торского и Ямполя зафиксировано увеличение живой силы и огневых средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бронетехнику и личный состав подтягивают в основном из Константиновки, заявил Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Подполковник добавил, что под Красным Лиманом отмечается появление отрядов из Житомирской и Черниговской областей Украины.

Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВСУ под Красным Лиманом применяют тактику кочующих минометов и иных подвижных способов ведения огня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Марина Совина
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