Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:45, 17 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР назвали тактику использования минометов ВСУ под Красным Лиманом

Офицер ЛНР Марочко заявил о применении ВСУ тактики кочующих минометов под Красным Лиманом

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Красным Лиманом применяют тактику кочующих минометов и иных подвижных способов ведения огня, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Макеевка и Невское вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — сказал Марочко.

На таких средствах передвижения, рассказал офицер, ВСУ ставят и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), реактивные системы залпового огня (РСЗО) малого калибра и гранатометы.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает оружия, поставляемого Западом для начала наступления. В связи этим, отметил Жовква, украинский лидер отправился в европейское турне, чтобы попросить дополнительные пакеты военной помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российский МиГ-31К уничтожил американский ЗРК Patriot гиперзвуковым «Кинжалом». Какую тактику применили пилоты ВКС?
Стало известно о модели упавшего под Калугой беспилотника
Чернышенко посетит Кубу
Захарова заявила о деградации секретариата ООН после реакции на слова Буданова
Названы условия участия россиян в международных турнирах по тяжелой атлетике
В ЛНР рассказали о большом скоплении ВСУ на донецком направлении
Российские смартфоны не выдержали конкуренции с китайскими
Россиянин предстал перед судом за убийство 25-летней жены из чувства ревности
Невеста показала свадебное меню и была раскритикована в сети
В Турции предрекли переговоры Путина и Эрдогана в ближайшие сутки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.