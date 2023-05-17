В ЛНР назвали тактику использования минометов ВСУ под Красным Лиманом

Офицер ЛНР Марочко заявил о применении ВСУ тактики кочующих минометов под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Красным Лиманом применяют тактику кочующих минометов и иных подвижных способов ведения огня, заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Макеевка и Невское вооруженные формирования Украины активно применяют тактику кочующих огневых средств на базе пикапов», — сказал Марочко.

На таких средствах передвижения, рассказал офицер, ВСУ ставят и крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), реактивные системы залпового огня (РСЗО) малого калибра и гранатометы.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киеву не хватает оружия, поставляемого Западом для начала наступления. В связи этим, отметил Жовква, украинский лидер отправился в европейское турне, чтобы попросить дополнительные пакеты военной помощи.