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07:03, 26 июля 2023Бывший СССР

Украину уличили в поиске наемников в Южной Америке

Военный аналитик Дандыкин заявил о поисках наемников для Украины в Южной Америке
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украина ищет наемников, которые будут воевать на ее стороне, в Южной Америке, в поисках помогает Североатлантический альянс (НАТО). Новый приток военнослужащих необходим стране, так как ее мобилизационный запас может иссякнуть, заявил ветеран боевых действий, военный эксперт Василий Дандыкин, передает Ura.ru.

«Они сейчас лихорадочно ищут наемников по всему свету, в том числе в Латинской Америке. Надо лапы к верху поднимать. Мобилизационный ресурс Украины иссякнет. Если не в этом году, но обязательно будет. Они же о них (о людях — Примечание «Ленты.ру») не думают, и ресурс окажется не бесконечным», — уличил Киев аналитик.

Ранее наемник, воюющий на стороне Украины, рискуя жизнью, передал на родину пугающую информацию об украинской армии. Он заявил о произволе и некомпетентности командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Александра Синицына
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