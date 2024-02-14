Появилось видео поражения российским пулеметчиком британского наемника Мосса

В результате столкновения у поселка Невельское Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и батальона The Chosen российский пулеметчик поразил британского наемника Александра Мосса. Архивная видеозапись появилась накануне.

На кадрах Мосс, вступивший в схватку в окопах, выглядывает из-за угла и получает серьезное ранение от выстрела пулеметчика ВС РФ — пуля прошла сбоку, сильно ранив наемника в шею и грудную клетку.

Британец бросил девушку и уволился с работы ради Украины

До того как оказаться в Вооруженных силах Украины (ВСУ), бывший солдат британской армии жил в Уольверхэмптоне, где у него была девушка и стабильная работа. Как пишет Mirror, в июне 2022 года Мосс решил покинуть свой дом и стать добровольцем: он попрощался с возлюбленной и отправился на Украину.

Я и пара моих старых друзей из армии говорили о том, чтобы поехать туда. Как только я накопил немного денег, я получил одобрение с работы, что могу поехать туда на некоторое время и сохранить место в компании Александр Мосс британский наемник ВСУ

Спустя три месяца Мосс вернулся в Великобританию, однако пробыл там недолго. Меньше чем через год он уволился с работы и вернулся на Украину.

Мосс заявил о желании вернуться на передовую после лечения

На передовой британец участвовал в ближних боях и, по его словам, никогда не боялся рисковать жизнью. Он рассказал подробности ранения российским пулеметчиком в бою у поселка Невельское. По словам Мосса, это произошло в окопе, где он оказался первым из наемников батальона. «Я сначала подумал, что меня взорвали, все шло как в замедленной съемке. Я сразу понял, что со мной случилось что-то плохое», — поделился воспоминаниями наемник.

Несмотря на серьезное ранение от выстрела российского пулеметчика, Мосс отказался вернуться в Великобританию. Он считает себя героем и хочет «закончить свою миссию». Сейчас, как сообщает источник, британец проходит лечение в отделении интенсивной терапии украинской больницы.

Добровольческое подразделение имеет самые высокие потери среди наемников ВСУ

Известно, что батальон The Chosen, участником которого является Мосс, несет самые высокие потери среди всех подразделений иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

4 ноября 2023 года на Украине был ликвидирован британский наемник, ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман. Той же осенью стало известно о ликвидации еще одного британского наемника. Уточнялось, что с ним мог расправиться, а также применять пытки другой наемник.

В конце августа на Украине ликвидировали воевавшего на стороне Киева британского наемника Сэма Ньюи. Ему было 22 года, он был студентом из Бирмингема, у которого отсутствовал военный опыт до вступления в иностранный добровольческий отряд.