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11:13, 14 февраля 2024Бывший СССР

Появились кадры неудачной летней работы подразделения наемников в зоне СВО

Опубликовано видео поражения пулеметчиком ВС РФ британского наемника Мосса

Появилась архивная запись летнего столкновения у поселка Невельское Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и батальона The Chosen, об этом пишет Telegram-канал TrackANaziMerc, публикуя видео.

На кадрах британский наемник Александр Мосс получает ранение от выстрела пулеметчика ВС РФ. Он был ранен в шею, и пуля прошла сбоку, сильно ранив его, сообщает TrackANaziMerc, добавляя, что батальон The Chosen имеет самые высокие потери среди всех подразделений иностранных наемников.

Ранее агентство Associated Press (AP) рассказало о наемниках из Колумбии, воюющих за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Один из них в беседе с изданием отметил, что недавно им пришлось бросить свои позиции и бежать с поля боя из-за атаки российских дронов.

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      Валентин Карант
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