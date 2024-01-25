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20:16, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине ликвидировали лучшего снайпера Франции. Как он погиб и что о нем известно?

На Украине ракетным ударом ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Среди иностранных наемников, ликвидированных в результате удара по пункту их дислокации под Харьковом, оказался Эрнесто Барбьери (Ernesto Bruno Christian Barbieri), которого называют лучшим снайпером Франции.

По данным Telegram-канала Mash, Барбьери служил в элитном альпийском батальоне, а 6 марта 2022 года решил возобновить службу и присоединился к иностранному легиону на Украине.

Барбьери уехал с Украины спустя полтора месяца после приезда, но затем вернулся

Французу было 25 лет, он родился 28 июня 1996 года. По имеющимся данным, он занимался военным делом с 17 лет, служил в 27-й горнопехотной бригаде французской армии, в элитном подразделении «Альпийские стрелки». Утверждал, что затем вступил во «Французский иностранный легион», в составе которого воевал в Афганистане и Мали, однако в подразделении опровергали этот факт и даже якобы обвинили в использовании их имени в личных целях.

Во Франции у него была компания Sapphire Consierge по аренде недвижимости.

Кадр: Telegram-канал Mash

Барбьери приехал на Украину в начале марта 2022 года, судя по публикациям в соцсетях, участвовал в боях в Киевской и Харьковской областях как снайпер. Тогда же украинские военные якобы прозвали его «лучшим стрелком Франции». Однако в мае того же года сообщалось, что Барбьери покинул страну. В апреле того же года он фигурировал в списках наемников, которые числились в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Украины на начало того месяца.

Когда именно француз вернулся, точно неизвестно, однако, по некоторым данным, это могло произойти уже в августе 2022 года. «Барбьери пообещал вернуться в ВСУ еще месяц назад. Если, конечно, алкоголь и наркотики на вечеринках в Греции не добьют его разум», — написал тогда Telegram-канал «Рыбарь».

Другой наемник, Дэниел Ридли, публично обвинял Барбьери в мошенничестве и употреблении наркотиков.

В Харькове ликвидировали как минимум 13 французских наемников

Вечером 16 января армия России нанесла удар по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Харькове. По утверждению Минобороны, там находились преимущественно наемники из Франции. Позднее сообщалось, что среди них были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в РФ террористическая организация), участвовавшего в нападении на Брянскую и Белгородскую области.

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Позже стало известно, что там также находился Алексис Дрион — сын французского бригадного генерала Фредерика Дриона.

Французские волонтеры SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, опубликовали неполный список ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет, воевавших на стороне ВСУ и попавших под удар российских войск.

Также сообщалось, что с начала специальной военной операции на Украину в зону боевых действий прибыли более 300 наемников из Франции.

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      Антон Похиляк
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