Воевал на Украине и служил во французской армии: наемник Дрион из харьковского списка попал на фото с оружием в руках

Француз Дрион из харьковского списка на Украине попал на фото с оружием в руках

Французский наемник Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке ликвидированных в Харькове иностранных военных, с мая прошлого года публиковал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фотографии с Украины.

Аккаунт находится в открытом доступе, в нем есть ряд кадров, на которых запечатлен военнослужащий в экипировке и с оружием в руках, а также снимки, свидетельствующие о его службе во французской армии.

Страница Алексиса Дриона, на которую подписаны 67 человек, существует с 2011 года, там мало текста, в основном фотографии, они появлялись нерегулярно.

При этом накануне в аккаунте появился пост от лица наемника, в котором он показал скрин статьи об опубликованном французскими волонтерами списке из Харькова. Военнослужащий написал, что он жив. Проверить подлинность этой публикации не представляется возможным.

Я живой, я живой! Дезинформация! Алексис Дрион французский наемник

Волонтеры опубликовали список наемников из Харькова

22 января французские волонтеры SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях, опубликовали неполный список ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попавших под удар российских войск.

Как сообщал Telegram-канал Mash, Алексис Дрион является сыном Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Дрион вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позднее прошлого года, служил во 2-м батальоне международного легиона.

Вместе с ним в момент удара был сослуживец Сабастьен Клод Реми Бенар. Он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты.

17 января Минобороны России доложило, что вооруженные силы страны высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. В результате атаки строение было полностью разрушено. Кроме того, были ликвидированы более 60 человек, еще свыше 20 доставлены в больницы.

Самые свежие фото Дриона сделаны, предположительно, на Украине

Самые свежие фотографии, предположительно, сделаны во время службы Дриона в рядах ВСУ. Первый пост датируется 1 мая 2023 года.

На снимке изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме, рядом находится автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и сине-желтой лентой.

Опубликованы и другие подобные фотографии. На рукаве военнослужащего видна нашивка в виде флага Украины, а также черно-красного флага Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России).

На снимке от 1 июня Дрион запечатлен на фоне двух пикапов маскировочной окраски, рядом с ним находятся еще четыре человека, в кадре они размыты.

3 июня в качестве снимка профиля появился кадр наемника с автоматом в руках перед тем же автомобилем, а на обложке поставлено фото с четырьмя военными в масках с аналогичными нашивками.

Лайк этой фотографии поставили более 20 человек, в том числе некий мужчина по имени Леонид Поляков, у которого в аккаунте написано, что он военный эксперт, проживающий в Киеве.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню, отвечая на вопрос журналистов о статусе французов, участвующих в конфликте на Украине, заявил, что республика не может запретить французам ехать туда воевать.

Более ранние фото могут свидетельствовать о службе Дриона во французской армии

15 декабря 2017 года Дрион опубликовал несколько фото, которые могут говорить о его службе во французской армии. Они сделаны возле Триумфальной арки в Париже на церемонии зажжения огня, на кадрах запечатлены ветераны и военные, владелец аккаунта держит знамя.

22.11.2017, зажжение пламени с местной миссией, добровольческой военной службой Бретиньи и выборными должностными лицами Савойи Алексис Дрион французский наемник

Также военнослужащий разместил на своей странице ссылку с призывом присоединиться к ассоциации Soutien Commando. Эта организация оказывает поддержку ветеранам сил специального назначения Франции в других регионах мира. Публикация не сопровождается комментариями.

В 2020 году Дрион опубликовал фотографию бутылки вина под названием «Иностранный Легион», такой мерч продается в онлайн-магазине этого формирования, а средства направляются на поддержку его участников.

Фото француза указывают на его опыт участия в спасательных операциях

В марте 2020 года Дрион размещал снимок, на котором он позирует на фоне машин с символикой ассоциации «Национальная федерация гражданской защиты», она объединяет более 30 тысяч добровольцев и помогает экстренным службам при стихийных бедствиях и в иных спасательных операциях.

Также на подобную деятельность указывает один из альбомов на странице француза, озаглавленный «Гуманитарная помощь Буркина-Фасо», все кадры загружены в мае 2012 года, когда в стране происходил продовольственный кризис.