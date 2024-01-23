Французский наемник публиковал фото с оружием с Украины

Француз Дрион из харьковского списка на Украине замечен на фото с оружием

Француз Алексис Дрион, имя которого есть в списке тех, кто находился в Харькове во время удара Вооруженных сил (ВС) РФ по расположению иностранных наемников, действительно воевал на Украине и был замечен на фото с оружием, пишет РИА Новости.

Французские волонтеры из организации SOS Donbass передали журналистам список, в котором есть Алексис Дрион 1986 года рождения. В социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) существует открытый аккаунт на такое имя. Последние сообщения в ленте опубликованы в июне 2023 года.

Как указали журналисты, самые свежие снимки сделаны, предположительно, на Украине. Первый снимок выложен 1 мая 2023 года. На нем запечатлен полулежащий на земле мужчина в военной форме. Рядом с ним автомат Калашникова, рюкзак с нашивкой в виде французского флага, а также ленточкой в цвет украинского. При этом лицо мужчины разглядеть нельзя.

На другой фотографии Дрион позирует в военной экипировке с оружием. На его руке нашивка в виде украинского флага, а также флага «Организации украинских националистов» (ОУН, признана экстремистской и запрещена в России). 3 июня француз выложил снимок, где стоит с автоматом на одном колене перед пикапом.

Ранее российская армия нанесла удар по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. В результате атаки здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено, отметили в Минобороны.