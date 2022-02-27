Зеленский сообщил о создании на Украине интернационального легиона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, желающие смогут воевать «бок о бок» с украинцами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сил территориальной обороны.

Ранее Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции» по итогам своих переговоров с европейскими лидерами. Уточнялось, что украинский президент обсудил оказание Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

