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Зеленский сообщил о создании на Украине интернационального легиона

Владимир Зеленский заявил, что иностранные добровольцы смогут воевать «бок о бок» с ВСУ

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании в стране интернационального легиона, который будет состоять из иностранных добровольцев. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, желающие смогут воевать «бок о бок» с украинцами в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сил территориальной обороны.

Ранее Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции» по итогам своих переговоров с европейскими лидерами. Уточнялось, что украинский президент обсудил оказание Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Виктория Кондратьева
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