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Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»

Президент Украины Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с европейскими лидерами объявил о создании «антипутинской коалиции». Об этом глава государства написал в Twitter.

В частности, украинский президент провел переговоры по оказанию Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо этого, Зеленский обсудил с ними санкции в отношении России.

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Вчера

Ранее Кремль назвал условие для переговоров президента России Владимира Путина с Зеленским. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры президентов состоятся, когда Киев будет готов. Зеленский заявлял, что много раз предлагал Путину поговорить, и считает, что Россия должна быть среди стран — гарантов безопасности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Варвара Кошечкина
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