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10:48, 6 июля 2026Экономика

Цены на ключевую экспортную продукцию из России резко упали

«Ведомости»: Цены на российские азотные удобрения упали на 22-40 процентов в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Цены на российские азотные удобрения перешли к стремительному падению на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке. О резком удешевлении ключевой отечественной продукции сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные участников рынка.

В июне экспортная стоимость российских карбамида и аммиачной селитры сократилась в среднем на 22-40 процентов. По данным Metals & Mining Intelligence (MMI), 25 июня (последние доступные данные) цена на первый вид удобрений на базисе FOB Балтика составляла 365-373 доллара за тонну. В месячном выражении падение составило 35-40 процентов. Аммиачная селитра подешевела на 22 процента, до 335 долларов.

Аналитики связывают подобную динамику не только с постепенным возобновлением судоходства в Ормузском проливе. На ситуацию также оказывает влияние увеличение отгрузок на глобальный рынок китайских удобрений на фоне смягчения экспортных ограничений. Все это в итоге способствует наращиванию предложения, что подталкивает цены вниз.

Кризис на Ближнем Востоке привел к обрушению мировой торговли удобрениями. В январе-апреле объемы сократились на 30 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. По мере восстановления поставок ключевыми экспортерами (Россия, Китай, Турция и Египет), ожидают эксперты, глобальные цены на важнейшую для сельского хозяйства продукцию будут постепенно снижаться.

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