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17:35, 18 июня 2026Экономика

Глобальная торговля удобрениями обрушилась

ФАО: Мировая торговля удобрениями сократилась на 30 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За первые четыре месяца 2026 года из-за продолжающегося иранского кризиса объем мировой торговли удобрениями упал на 30 процентов. Об этом сообщило издание Le Figaro ссылкой на продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

С января по апрель удалось продать 41 миллион тонн удобрений. За четыре месяца прошлого года было реализовано 58 миллионов тонн. В стоимостном выражении снижение оценили в 18 миллиардов долларов, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что такие страны, как Китай, Россия, Турция и Египет, ограничили экспорт удобрений, что еще больше сократило торговые потоки.

По прогнозам ФАО, даже если Ормузский пролив начнут постепенно открывать с июня, процесс восстановления поставок азота, фосфатов и серы будет медленным и неравномерным. Это означает, что цены на эту продукцию еще долгое время останутся очень высокими, хотя и будут постепенно снижаться.

По словам советника президента России Антона Кобякова, в ближайшие несколько лет мир столкнется с продовольственным кризисом. Его причинами будут как ситуация на Ближнем Востоке, так и изменения климата.

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