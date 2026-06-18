Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:52, 18 июня 2026Экономика

Миру предсказали неизбежный продовольственный кризис

Советник президента РФ Кобяков: Продовольственный кризис разразится в ближайшие годы
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В ближайшие несколько лет мир столкнется с продовольственным кризисом. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, речь идет о возникновении перманентного дефицита. Его причинами будут как ситуация на Ближнем Востоке, так и изменения климата. При этом у России есть то, что скоро будет нужно всем. Кобяков напомнил, что серьезную долю российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии составляют продукты питания и удобрения.

В начале июня исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы Карл Скау заявил, что затягивание войны в Иране может ударить по наиболее уязвимым слоям населения бедных стран. Он объяснил, что рост цен на топливо обернулся удорожанием операций по помощи голодающим во всем мире.

До этого с прогнозом о начале продовольственного кризиса выступило издание Financial Times.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жестокости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

    Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

    Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

    Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok