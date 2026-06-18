Миру предсказали неизбежный продовольственный кризис

Советник президента РФ Кобяков: Продовольственный кризис разразится в ближайшие годы

В ближайшие несколько лет мир столкнется с продовольственным кризисом. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, речь идет о возникновении перманентного дефицита. Его причинами будут как ситуация на Ближнем Востоке, так и изменения климата. При этом у России есть то, что скоро будет нужно всем. Кобяков напомнил, что серьезную долю российского экспорта в страны Юго-Восточной Азии составляют продукты питания и удобрения.

В начале июня исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы Карл Скау заявил, что затягивание войны в Иране может ударить по наиболее уязвимым слоям населения бедных стран. Он объяснил, что рост цен на топливо обернулся удорожанием операций по помощи голодающим во всем мире.

До этого с прогнозом о начале продовольственного кризиса выступило издание Financial Times.