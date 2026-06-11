В ООН предупредили о серьезном последствии затягивания войны в Иране

ООН: Затягивание войны в Иране может привести к массовому голоду уязвимых групп

Затягивание войны в Иране может ударить по наиболее уязвимым слоям населения бедных стран. О серьезном последствии кризиса на Ближнем Востоке заявил исполняющий обязанности главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) Карл Скау. Его слова приводит CNN.

Блокировка Ормузского пролива США и Ираном, пояснил он, привела к росту цен на топливо. Это обстоятельство, в свою очередь, повлекло за собой удорожание операций по оказанию помощи голодающим в разных странах мира. «Во многих местах мы уже забираем помощь у голодающих, чтобы отдать ее другим голодающим», — посетовал Скау.

В прошлом году в мире, по оценке ООН, от голода страдали в общей сложности 266 миллионов человек. В 2026-м количество страдающих от нехватки еды в мире может вырасти еще на 363 миллиона человек, 45 миллионов из которых — из-за войны на Ближнем Востоке. Самая тяжелая ситуация сейчас складывается в Афганистане, Сомали и Шри-Ланке.

Дополнительной проблемой является резкое сокращение финансирования гуманитарных миссий со стороны ключевых стран-доноров. Так, объемы взносов от США, являющихся крупнейшим донором, за последнее время снизились на 40 процентов. Это не помогает в борьбе с голодом в мире, констатировал Скау.

На фоне затягивания войны в Иране эксперты стали все чаще говорить о риске глобального продовольственного кризиса. В наиболее уязвимом положении, отмечал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, рискуют оказаться страны с развивающейся экономикой.