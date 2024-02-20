Грузинского наемника приговорили к пожизненному заключению в ДНР. Он расстрелял российских военных

Грузинского наемника Гацарелию приговорили пожизненно за убийство военных РФ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению 22-летнего грузинского наемника Мамуку Гацарелию. Его признали виновным в расстреле трех российских военных в Мариуполе весной 2022 года.

Гражданина Грузии осудили по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 317 («Посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности») УК РФ.

Гацарелия вступил в ВСУ вскоре после начала спецоперации

По данным следствия, Гацарелия приехал на Украину в марте 2022 года «с целью получения материального вознаграждения» и заключил контракт с ВСУ. Ранее сообщалось, что он был завербован Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Грузин прошел обучение, получил оружие и все необходимое для участия в боевых действиях. Вскоре его направили в Мариуполь как стрелка войсковой части ВСУ. Утверждается, что 1 апреля, находясь на боевой позиции в квартире многоквартирного дома, он открыл огонь по четырем российским военным, трое из них скончались.

Еще через две недели уже на другой боевой позиции Гацарелия бросил две гранаты в группу российских военнослужащих. Последствия этого не уточняются.

Грузин добровольно сдался в плен

СК РФ сообщает, что Гацарелия добровольно сдался в плен в мае 2022 года. Его вину в расстреле подтвердили допрошенные сослуживцы и очевидцы произошедшего из числа мирных граждан. Последние также заявляли, что грузин и другие военные ВСУ заняли квартиры, превратив их в боевые позиции, в то время как жильцы спасались от обстрелов в подвале.

«Следствием и судом установлена и доказана причастность подсудимого к двум фактам посягательства на жизнь военнослужащих Вооруженных сил РФ», — отмечает следствие.

Гацарелия полностью признал вину и раскаялся.

Наемников из Грузии в ВСУ фиксировали массово

В декабре подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявлял о росте числа наемников из Грузии, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. При этом незадолго до этого пленный грузинский снайпер Георгий Чубетидзе рассказывал, что поток наемников во «второй иностранный легион» Вооруженных сил Украины стал заметно меньше.

В ноябре два грузинских наемника-снайпера попали в плен к российским военным под Кременной. По словам одного из пленных, они шли сменять снайперов из Бразилии, но заблудились и вышли на российские позиции.

В июле прошлого года российские следователи заочно привлекли к ответственности свыше 70 наемников так называемого Грузинского национального легиона. Утверждалось, что он был создан еще в 2014 году, туда вербовали уроженцев Грузии с целью их последующего участия в боевых действиях против республик Донбасса.

Кроме того, неоднократно сообщалось о ликвидации грузинских наемников. Так, в мае был ликвидирован Ника Джикашвили, воевавший в «Грузинском интернациональном легионе» и погибший в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил России на луганском направлении. В июне же в районе Богдановки был ликвидирован грузинский наемник Зура Мушукиа. Отмечается, что в 2008 году он принимал участие во вторжении грузинских войск в Цхинвал.